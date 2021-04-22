Новая видеопрезентация консоли PlayStation 5 появилась в Сети

Компания Sony опубликовала новую видеопрезентацию игровой консоли PlayStation 5. Релиз консоли появился осенью прошлого года, написал сайт ToDay News Ufa.

Ролик сделан в формате обзора функций устройства. Создатели напомнили о сверхвысокоскоростной SSD, позволяющей не ограничивать себя в области геймдизайна и адаптивных триггерах контроллера DualSense. Кроме этого, авторы презентации отметили, что на совместимых с PlayStation 5 гарнитурах предусмотрен трехмерный звук.

В ролике упоминается о разрешении 4K, HDR и обратной совместимости. Видео есть на официальном YouTube-канале компании.