Новая версия портала госуслуг появится в 2020 году

Новая версия портала госуслуг может появиться уже в 2020 году. Она позволит обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Об этом он рассказал во время заседания ЦИК РФ. Слова Осеевского процитировал ТАСС.

Глава «Ростелекома подчеркнул», что сейчас идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг. Главное изменение, которое ждет россиян — увеличение количества запросов, которые можно обрабатывать в сутки, до 100 миллионов.

«Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Мы рассчитываем, что уже в этом году в основном, под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает», — подчеркнул Осеевский.

Он отметил, что разработка новой версии портала соответствует национальным целям развития в сфере цифровой экономики. Их определил президент РФ Владимир Путин — они перечислены в указе, который глава государства подписал 21 июля. В их числе — увеличение до 95% доли массовых социально значимых услуг, которые доступны населению в электронном виде. Такого показателя нужно добиться к 2030 году.