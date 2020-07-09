Новая система платежных сервисов SberPay появится у Сбербанка

Сбербанк создал новую платежную систему SberPay. Благодаря ей клиенты смогут оплачивать интернет-покупки и траты в обычных магазинах. Для пользования сервисом нужно установить мобильное приложение банка.

После запуска SberPay достаточно, чтобы на смартфоне был установлен «Сбербанк Онлайн». Расплачиваться можно будет как онлайн, так и в торговых точках с POS-терминалами Сбербанка, которые принимают бесконтактную оплату. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кредитной организации.

При покупках в онлайн-режиме через SberPlay данные карты вводить не придется, как и ждать SMS-подтверждения с кодом. Таким образом банк обезопасил своих клиентов от кражи персональных данных. Расплачиваться можно любой картой. Остаток по ней будет виден сразу.

Если платить через сервис в обычных магазинах, то устанавливать дополнительное приложение тоже не придется, поскольку в «Сбербанк Онлайн» есть все необходимое.

SberPay смогут воспользоваться владельцы смартфонов на платформе Android, которые поддерживают NFC. Пока что при оффлайн-покупках можно заплатить только картой Visa, карты других платежных систем добавят позже.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что все действия кредитной организации строятся вокруг ежедневных задач и интересов каждого клиента. В банке считают, что любой сервис должен быть простым, удобным и безопасным.

«Россия уже входит в число стран — лидеров бесконтактных платежей, и я уверен, SberPay поможет усилить эти позиции», — заключил Греф.