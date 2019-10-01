Новая Motorola RAZR с гибким экраном может выйти до конца 2019 года

Motorola намерена вернутся на рынок с обновленной «раскладушкой» RAZR Подробнее

По данным издания, новый гаджет является прямым наследником некогда популярной «раскладушки» Razr V3. По словам инсайдеров, у новинки будет схожая форма корпуса, а диагональ экрана составит 6,2 дюйма. Смартфон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 710, а также аккумулятор на 2730 мАч. Задержку презентации связывают с намерением инженеров не повторять ошибок Samsung и доработать модель.