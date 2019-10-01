Новая Motorola RAZR с гибким экраном может выйти до конца 2019 года
До конца текущего года должна состояться презентация инновационной «раскладушки» Motorola RAZR, которая получит гибкий экран, складывающийся вовнутрь. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на профильные СМИ.
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По данным издания, новый гаджет является прямым наследником некогда популярной «раскладушки» Razr V3. По словам инсайдеров, у новинки будет схожая форма корпуса, а диагональ экрана составит 6,2 дюйма. Смартфон получит чипсет Qualcomm Snapdragon 710, а также аккумулятор на 2730 мАч. Задержку презентации связывают с намерением инженеров не повторять ошибок Samsung и доработать модель.