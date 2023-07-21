Технологии 21 июля 2023, 10:02 Новая мини-РЛС позволит российским военным засекать надводные дроны за несколько километров «Росэлектроника»: в России для защиты от катеров-дронов создали портативную РЛС РИА «Новости»

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Российские разработчики создали портативную радиолокационную станцию. Гендиректор Рыбинского завода приборостроения в составе «Росэлектроники» Андрей Комогорцев заявил РИА «Новости», что она позволит засекать катера-беспилотники на расстоянии до шести километров.

По его словам, изначально мини-РЛС создавали для защиты объектов от воздушных БПЛА и сухопутной техники, но теоретически ее можно применять и в море — для этой станции вода не создаст дополнительных помех.

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«Любительская трехметровая лодка гарантированно видна с расстояния шести километров. Это позволяет использовать такую станцию для охраны морских и речных объектов от несанкционированного проникновения», — сказал собеседник агентства.

Портативную многофункциональную РЛС снабдили поворотным устройством и аккумуляторами. Несмотря на это, она весит не больше 25 килограммов. Станцию разработала «Росэлектроника».

Украинские войска использовали надводные катера-беспилотники для теракта на Крымском мосту 17 июля. Хакерская группировка RaHDit вычислила маршрут танкеров, которые могли задействовать для их спуска на воду.