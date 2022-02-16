Новая лента новостей появится в «ВКонтакте»

Сотрудники соцсети «ВКонтакте» создали нейросеть, которая может анализировать миллионы постов ежесекундно. Также искусственный разум в автоматическом режиме формирует ленту с трендами и картиной дня. Она получила название «Актуальное». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В основе нейросети лежит алгоритм, который находит и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждения. После этого он в автоматическом режиме группирует записи в удобном виде по тематическим сюжетам.

Пользователям с новой лентой будет легко оставаться в курсе важных событий и составлять собственное мнение о происходящем. В свою очередь, авторы, медиа и сообщества получат дополнительный охват и новую аудиторию.

Протестировать ленту «Актуальное» можно с 16 февраля, она станет доступна в новой версии мобильного приложения соцсети в течение дня.

«Сегодня в рамках эксперимента мы представляем новый подход к анализу контента — он основан на технологиях машинного обучения, которые создала команда „ВКонтакте“. Мы верим, что лента трендов „Актуальное“ станет важной точкой роста внимания аудитории к авторам, которые ориентированы на освещение событий, происходящих и обсуждаемых здесь и сейчас», — заявила CEO компании Марина Краснова.

Важно, что алгоритм учитывает интересы человека при формировании ленты. «Актуальное» показывает не только посты блогеров, медиа, пабликов, и отзывы о различных новинках, рецензии на фильмы.