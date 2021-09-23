Новая космическая гонка. Блогер оценил программу отправки человека на Луну от Роскосмоса

Российский блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров прокомментировал программу отправки человека на Луну. Он объяснил «360», что представляет из себя ракета «Ангара», на которой и будет совершен полет.

По словам Егорова, для полета на Луну не обязательно иметь сверхтяжелую ракету. У «Роскосмоса» есть идея использовать многопусковую систему, то есть запустить сразу четыре ракеты, модули которых состыкуются на околоземной или на окололунной орбите.

«Есть идеи использовать многопусковую схему, то есть запускать четыре ракеты. Это более сложная схема, но технически вполне реализуемая и она дешевле, потому что не нужно строить сверхтяжелую ракету. Дело даже не в стоимости. Дело в том, что кроме как полета на Луну, сверхтяжелая ракета больше нигде не пригодится», — заявил блогер.

Он отметил, что, несомненно, для полета на Луну нужна сверхтяжелая ракета, имеющая грузоподъемность более 100 тонн. Однако сейчас такой ракеты нет ни у кого. Например, грузоподъемность «Ангары» составляет около 25 тонн. То есть в четыре раз меньше, чем нужно.

«Ангару можно использовать и для военных, и для коммерческих запусков. В этом плане ее разработка более экономически обоснована. Американцы делают SLS- ракету, но она пока не готова. Может быть, к следующему году все-таки состоится первый испытательный запуск», — рассказал Егоров.

Роскосмос выделил 1,7 миллиарда только на лунную программу. Специалисты посмотрят и оценят, на что необходимо потратить деньги, кроме четырех ракет. По результатам этого уже будут сделаны какие-то выводы.

Блогер также отметил, что лунную базу в точке Лагранжа первым удастся построить именно американцам, потому что никто кроме них такую базу строить не собирается. Кроме них в этом проекте участвуют Европа и Япония. Вероятность того, что они достроят и запустят проект, очень высока.

«Россия сотрудничает с Китаем для создания на поверхности Луны автоматической лунно-исследовательской базы. В ближайшие 15 лет будет вестись строительство. Люди летать туда пока не смогут, быть может, это осуществится только к 2035 году», — пояснил Егоров.

В завершении популяризатор космонавтики прокомментировал слухи об уходе России с Международной космической станции (МКС) в 2025 году. По его словам, такие обсуждения действительно были, но конечное решение до сих пор не принято.

«Это вопрос политический. Хотим мы летать с американцами, будем летать на МКС, хотим летать самостоятельно — надо строить новую станцию», — заключил блогер.