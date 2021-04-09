Новая игра от Bethesda выйдет позже из-за заботы о здоровье сотрудников

Разработчик решил перенести выпуск игры Deathloop на ПК и PlayStation 5. Студия сказала, что не хочет подвергать риску здоровье своих работников ради удовлетворения амбиций компании. Об этом рассказал «Ридус».

Изначально игру представили в 2019 году на конференци Bethesdа. Эта игра была стрелялкой от первого лица, где противники должны были постоянно возвращаться в один день, как в сюжете фильма «День сурка». Изначально шутер хотели запустить в праздники 2020 года, но в итоге дата релиза была пересмотрена и все отложили на сентябрь.

«Наша команда использует это дополнительное время для достижения заветной цели: создать веселую, стильную и умопомрачительную игру. Приносим свои извинения за долгое ожидание и благодарим всех за энтузиазм — это топливо, которое поддерживает наше творчество и нашу упорную работу», — добавили разработчики.

Игра Deathloop в итоге выйдет 14 сентября 2021 года.