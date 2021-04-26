В WhatsApp появится новая функция

Пользователей WhatsApp ожидает новая функция, которая появится в мессенджере. С ее помощью можно будет более детально настроить исчезающие сообщения, говорится на сайте WABetaInfo.

По данным бета-тестеров приложения, разработчики WhatsApp добавят возможность автоматически удалять сообщения через сутки после его отправки. По истечении 24 часов послание исчезнет как у отправителя, так и у получателя.

Сегодня у пользователей WhatsApp уже есть доступ к исчезающим сообщениям, но пока они могут выбрать только одну опцию: удаление послания через семь дней.

Новая функция находится в стадии разработки. Доступна она станет уже в одном из ближайших обновления для iOS, Android, десктопной и веб-версий.

WhatsApp предупредил пользователей о возможном ограничении возможностей приложения. Такие меры грозят тем пользователям, которые до мая 15 мая не примут новые правила сервиса. Аккаунты пока обещают не удалять, но писать и читать сообщения уже не выйдет.