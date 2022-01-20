Новая функция заработала в Instagram

Функция платной подписки появилась в Instagram. Теперь пользователи смогут зарабатывать деньги на своих постах. Об этом сообщил глава социальной сети Адам Моссери.

«Мы хотим, чтобы Instagram стал местом, где авторы могут зарабатывать на жизнь тем, что им нравится. Подписки позволят авторам использовать монетизацию и стать ближе к своим самым активным подписчикам, предлагая эксклюзивный контент и возможности», — написал Моссери.

С помощью платной подписки пользователи смогут получить доступ к эфирам и Stories. Эксклюзивный контент будет отмечаться специальным значком фиолетового цвета. Такое же обозначение получат и сами подписчики. Значок появится рядом с названием аккаунта.

Блогеры смогут самостоятельно устанавливать стоимость платного контента. Всего ввели восемь ценовых категорий от 0,99 доллара до 99,99 доллара в месяц. Пока новая функция проходит тестирование в США. Опция будет доступна американским пользователям в течение ближайших месяцев. Пока доступ к ней получили лишь 10 блогеров, но в скором времени их количество увеличится.