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    20 января 2022, 00:17

    Новая функция заработала в Instagram

    Функция подписки для монетизации контента появилась в Instagram

    Дарья Бунякова

    Функция платной подписки появилась в Instagram. Теперь пользователи смогут зарабатывать деньги на своих постах. Об этом сообщил глава социальной сети Адам Моссери.

    Новая функция заработала в Instagram

    «Мы хотим, чтобы Instagram стал местом, где авторы могут зарабатывать на жизнь тем, что им нравится. Подписки позволят авторам использовать монетизацию и стать ближе к своим самым активным подписчикам, предлагая эксклюзивный контент и возможности», — написал Моссери.

    С помощью платной подписки пользователи смогут получить доступ к эфирам и Stories. Эксклюзивный контент будет отмечаться специальным значком фиолетового цвета. Такое же обозначение получат и сами подписчики. Значок появится рядом с названием аккаунта.

    Блогеры смогут самостоятельно устанавливать стоимость платного контента. Всего ввели восемь ценовых категорий от 0,99 доллара до 99,99 доллара в месяц. Пока новая функция проходит тестирование в США. Опция будет доступна американским пользователям в течение ближайших месяцев. Пока доступ к ней получили лишь 10 блогеров, но в скором времени их количество увеличится.