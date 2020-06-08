Новая функция WhatsApp грозит пользователям утечкой данных

Личным данным пользователей WhatsApp грозит утечка. Все из-за новой функции, которая дает номеру телефона QR-код.

По словам специалиста по кибербезопасности из Индии Атула Джаярама, личные данные пользователей мессенджера оказались под угрозой утечки из-за функции Click to Chat. Об этом он написал в блоге на сайте Medium.

Суть это функции заключается в том, что номеру телефона присваивается QR-код. Благодаря Click to Chat для того, чтобы начать диалог в WhatsApp не нужно вводить телефонный номер, достаточно отсканировать код.

Google индексирует метаданные Click to Chat, отметил Джаярам, поэтому в итоге номера телефонов пользователей оказываются в Сети. При этом сам эксперт нашел порядка 300 тысяч таких телефонных номеров.

Такие данные пользователей, как например имена и фамилии, в Сеть не утекают, однако при желании злоумышленники с легкостью могут их найти через поиск URL-адреса с номером телефона. Мошенники могут использовать эти данные для создания баз данных, которыми впоследствии смогут воспользоваться спамеры.

Чтобы попасть в аккаунт человека в WhatsApp, злоумышленники уже научились подделывать сообщения от мессенджера. Для этого они используют привязку WhatsApp к номеру телефона.