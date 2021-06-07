Новая функция WhatsApp позволит входить в аккаунт по флеш-звонку

Пользователи WhatsApp, у которых приложение установлено на устройстве Android, получат возможность быстрее войти в свой аккаунт. Доступ к учетной записи будут предоставлять по флеш-звонку.

Функция станет доступной при следующем обновлении мессенджера, сообщил сайт Webetainfo. Пока что она находится в стадии разработки.

Планируется, что на телефон поступит звонок. Приложение ответит на него автоматически, запросив доступ к истории вызовов.

«Эта функция не является обязательной: вы можете по-прежнему входить в WhatsApp, используя шестизначный код, полученный с помощью SMS или звонка. WhatsApp не будет использовать вашу историю звонков для других целей, а просто сравнит последнюю запись из вашей истории звонков с номером телефона, по которому вам должен позвонить», — указано в сообщении.

Для устройств на платформе iOS новая функция недоступна. Работающие на этой операционной системе приложения не могут получить доступ к списку звонков.

Сейчас, чтобы войти в учетную запись WhatsApp, нужно использовать пришедший на телефон SMS-пароль.