Технологии 21 января 2023, 01:27 Новая функция стала доступна в WhatsApp Пользователи WhatsApp смогут отправлять сообщения самим себе

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Мессенджер WhatsApp* теперь имеет функцию отправки сообщений самому себе. Пользователи смогут воспользоваться ей для сохранения необходимой информации.

По словам разработчиков, в чате для переписки с самим собой пользователям мессенджера будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами.

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Как отмечено в описании обновления, для того, чтобы воспользоваться новой функцией в поисковом окне мессенджера «Найти чат» нужно выбрать опцию «Сообщения для себя». Помимо этого, в WhatsApp* появилась настройка, которая позволит определять, кто может видеть их в сети.

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Ранее пользователей WhatsApp* предупреждали, что мессенджер перестанет работать на некоторых смартфонах. Речь идет о старых моделях устройств, работающих на операционных системах Android и iOS.

По данным Daily Mail, WhatsApp* перестанет работать на 49 моделях телефонов, среди них iPhone 5, Huawei, LG и Samsung. Владельцев таких гаджетов предупредят об этом с помощью специального оповещения. Уточнялось, что мессенджер невозможно будет запустить на смартфонах из-за отсутствия обновлений.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.