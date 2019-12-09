Новая функция напоминаний появилась в WhatsApp

Пользователи WhatsApp могут воспользоваться новой функцией приложения. С ее помощью можно записывать то, что необходимо сделать и поставить напоминание на определенное время.

СМИ: WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения Подробнее

Согласно информации на сайте whatsapp.any.do, нововведение разработано совместно с сервисом Any.do. Функция получила название WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»). Пользователи могут зарегистрироваться и начать пользоваться сервисом по платной подписке.

Чтобы создать напоминание, необходимо отправить сообщение боту Any.do. В нем требуется указать день и время, когда вы хотите, чтобы мессенджер напомнил о событии или задаче. Также разработчики предусмотрели функцию пересылки сообщений от собеседников, которые автоматически сформируются в напоминание.

В ноябре сообщалось, что WhatsApp тестирует опцию по удалению полученных сообщений через определенный промежуток времени. Но, когда именно пользователи смогут начать пользоваться новой функцией, еще не известно.