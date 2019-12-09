Новая функция напоминаний появилась в WhatsApp
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Согласно информации на сайте whatsapp.any.do, нововведение разработано совместно с сервисом Any.do. Функция получила название WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»). Пользователи могут зарегистрироваться и начать пользоваться сервисом по платной подписке.
Чтобы создать напоминание, необходимо отправить сообщение боту Any.do. В нем требуется указать день и время, когда вы хотите, чтобы мессенджер напомнил о событии или задаче. Также разработчики предусмотрели функцию пересылки сообщений от собеседников, которые автоматически сформируются в напоминание.
В ноябре сообщалось, что WhatsApp тестирует опцию по удалению полученных сообщений через определенный промежуток времени. Но, когда именно пользователи смогут начать пользоваться новой функцией, еще не известно.