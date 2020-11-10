Новая функция для авторов появилась в «Одноклассниках»

Разработчики «Одноклассников» расширили функционал форматирования текстов в профилях и группах. Теперь свои послания людям можно красиво оформлять заголовками и вставлять в них цитаты.

«Благодаря новым возможностям пользователи смогут создавать из обычных постов статьи с качественной версткой без использования дополнительных инструментов. Форматирование постов в „Одноклассниках“ позволяет более наглядно и эмоционально оформлять заметки, что повысит внимание читателей к публикациям в ленте новостей», — говорится в пресс-релизе социальной сети.

Теперь все пользователи в своем профиле или в группе смогут создавать красиво оформленные лонгриды. Заголовок в публикации можно использовать только один раз, а подзаголовки и цитаты — сколько угодно.

Отформатированные при помощи новой функции тексты будут отображаться на всех платформах. Оформлять лонгриды пока можно только в веб-версии «Одноклассников», однако скоро все заработает и на гаджетах с Android и iOS.