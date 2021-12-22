Новая электростанция откроется в поселке ЯНАО

Запуск новой электростанции ожидается в поселке Харсаим Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа в следующем году. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

Сейчас там смонтировано пять установок мощностью два мегаватта. На строительство электростанции ушло около шести месяцев. Сначала она будет выполнять роль резервного источника.

После того, как будет получено разрешение на подачу газа, начнутся работы по пусконаладке.