Ноутбуки без русской раскладки займут 10% рынка России

Россияне столкнулись с отсутствием русской раскладки на клавиатуре ноутбуков, ввезенных по механизму параллельного импорта. К концу года на таких «иностранцев» придется 10% устройств. В Минпромторге РФ посоветовали наносить гравировку, сообщил «Коммерсант».

«Общее количество ноутбуков и клавиатур, поставляемых в Россию без русской раскладки, может достигнуть к концу года 10%. Это происходит из-за использования механизма параллельного импорта», — предположил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.

Производители наносят нужную гравировку в зависимости от страны-получателя. В Минпромторге РФ заявили, что ноутбуки для России и ЕАЭС имеют русские буквы. В обратном случае можно наносить их в России, а не на заводе. Это недорого, и конечная стоимость техники почти не изменится.

В компании-производителе ноутбуков журналистам подтвердили, что услуга обойдется в среднем в 1,5-2 тысячи рублей. Однако в некоторых устройствах клавиатуру придется извлекать, и тогда прекратится ее гарантийное обслуживание.

По данным «М.Видео — Эльдорадо», в первом полугодии в России продали порядка 1,4 миллиона штук ноутбуков и около двух миллионов клавиатур.