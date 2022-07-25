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    25 июля 2022, 11:07

    Ноутбуки без русской раскладки займут 10% рынка России

    «Коммерсант»: из-за параллельного импорта ноутбуки без русской клавиатуры займут 10% рынка

    Екатерина Виславская

    Россияне столкнулись с отсутствием русской раскладки на клавиатуре ноутбуков, ввезенных по механизму параллельного импорта. К концу года на таких «иностранцев» придется 10% устройств. В Минпромторге РФ посоветовали наносить гравировку, сообщил «Коммерсант».

    Ноутбуки без русской раскладки займут 10% рынка России

    «Общее количество ноутбуков и клавиатур, поставляемых в Россию без русской раскладки, может достигнуть к концу года 10%. Это происходит из-за использования механизма параллельного импорта», — предположил руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.

    Производители наносят нужную гравировку в зависимости от страны-получателя. В Минпромторге РФ заявили, что ноутбуки для России и ЕАЭС имеют русские буквы. В обратном случае можно наносить их в России, а не на заводе. Это недорого, и конечная стоимость техники почти не изменится.

    В компании-производителе ноутбуков журналистам подтвердили, что услуга обойдется в среднем в 1,5-2 тысячи рублей. Однако в некоторых устройствах клавиатуру придется извлекать, и тогда прекратится ее гарантийное обслуживание.

    По данным «М.Видео — Эльдорадо», в первом полугодии в России продали порядка 1,4 миллиона штук ноутбуков и около двух миллионов клавиатур.