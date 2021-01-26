Номера 533 миллионов пользователей Facebook начали продавать в Telegram

В Telegram появился специальный бот, с помощью которого можно купить телефонные номера пользователей Facebook. Его создал неизвестный разработчик, который смог получить базу данных в свое распоряжение.

Об этом сообщил «The Verge» со ссылкой на собственные источники. Издание отметило, что получить такую информацию можно было с помощью одной уязвимости социальной сети, которую устранили еще в 2019 году. Она позволяла выгрузить номера телефонов и цифровые идентификаторы пользователей.

Получается, что создатель бота предлагает купить не самые свежие данные — многие пользователи Facebook могли поменять номера за это время. Однако срок недостаточно длительный, чтобы информация полностью потеряла свою актуальность — как показывает практика, люди довольно редко меняют номера, к которым уже привыкли.

Издание уточнило, что бот потребует у пользователя 20 долларов для получения полной информации. После внесения этой суммы покупатель получит один кредит — аналог цифровой валюты. Его можно будет потратить на покупку данных о пользователях Facebook. Бот предлагает купить информацию о юзерах со всего мира — по данным источников, речь идет более чем о 100 разных странах.