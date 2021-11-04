Номер телефона назвали источником данных для мошенников

Номер мобильного телефона не зря приравнивается к личным данным, так же как фамилия и паспортные данные человека. О владельце гаджета можно узнать достаточно много информации, которой он бы не хотел делиться с посторонними людьми.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«На рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов, и, в том числе, данные сотовых операторов», — сообщил он.

Кусков объяснил, что если соединить эти данные с номером телефона, то можно собрать довольно большой объем информации. Часть сведений будет доступна после изучения социальных сетей, часть — через запрос в поисковике.

По данным исследования Kaspersky Who Calls, в России этой осенью зафиксирован рекордный 10-кратный рост активности телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Россияне уже почти перестали реагировать на звонки «сотрудников банков», и злоумышленники нашли новую нишу.