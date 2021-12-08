Номер мобильного телефона станет возможно перенести без посещения салона связи

С недавних пор абоненты могут перенести свой номер мобильного телефона от одного оператора к другому, не посещая салон связи. Эта функция заработала в приложении «Госключ».

Сейчас она доступна у операторов Tele2 и «Мегафон». Для того, чтобы воспользоваться опцией, нужно иметь аккаунт на «Госуслугах». Данные из профиля автоматически перейдут в приложение.

Процесс переноса осуществляется таким образом: клиент оператора вносит свой номер телефона и выбирает желаемую дату перехода к другой компании. После выбора даты юзер получает договор в самом приложении и заполняет заявление. После подписания документов договор придет ему на электронную почту, а новую SIM-карту нужно будет купить на сайте выбранного оператора, после чего курьер доставит ее в выбранное клиентом место.

В Минцифры объяснили «Российской газете», что в приложении надежно хранятся данные пользователей, а электронная подпись также хорошо защищена. Само приложение «Госключ» существует для подписания договоров онлайн, сама процедура занимает около трех минут.