Nokia выпустила раскладушку с WhatsApp и Facebook для пожилых людей

Устройство подключается к сетям 4G и Wi-Fi, имеет приложения основных мессенджеров, включая WhatsApp и Facebook. Телефон поддерживает голосовое управление посредством Google-ассистента. Также известно, что в устройстве существует раздел данных о здоровье его владельца и кнопка экстренного вызова, чтобы попросить о помощи. Эксперты считают, что таким образом Nokia позиционирует новинку как телефон для пожилых людей.

Nokia 2720 Flip имеет двухмегапиксельную камеру, основной цветной экран диагональю 2,8 дюйма и черно-белый внешний экран 1,3 дюйма.

Известно, что телефон сможет работать до 28 дней без подзарядки в режиме ожидания, а стоимость устройства будет составлять 6490 рублей, сообщило РИА ФАН.