Nokia выпустила легендарную «раскладушку» с 4G и Google

Помимо раскладной модели Nokia 2720 Flip компания выпустила два кнопочных устройства и два смартфона. Обновленная «раскладушка» с 2,8-дюймовым работает на операционной системе KaiOS.

Для удобства пользователей разработчики предусмотрели 1,3-дюймовый экран на внешней стороне устройства, где отображается информация о звонящем. У телефона есть доступ к 4G-интернету, картам, помощнику Google, социальной сети Facebook, мессенджеру WhatsApp и YouTube.

Nokia 2720 Flip поступит в продажу в этом месяце. Модель будет доступна в трех цветах: черном, синем и розовом. Аппарат будет стоить порядка 89 евро (6500 рублей).

Также в числе новинок Nokia 7.2, оснащенная оптикой Zeiss и 45-мегапиксельной камерой. У смартфона Nokia 6.2 разрешение камеры составляет 16 мегапикселей. Оба устройства имеют 6,3-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Цела аппаратов составит 299 и 199 долларов соответственно.

Кнопочная модель Nokia 800 Tough также имеет доступ к 4G, она оснащена ударопрочным корпусом, который защищает от пыли и грязи. В линейке новинок есть модель с увеличенными кнопками, фонариком и радио.

О планах HMD Global перевыпустить популярную раскладушку стало известно в августе. Таким образом компания предполагала отметить десятилетие с момента выпуска Nokia 2720.