Nokia представила три новых модели и воскресила легенду

Nokia 8.3 5G — первый 5G-смартфон под брендом Nokia, предназначенный для работы в сетях 5G по всему миру. Nokia 5.3 — смартфон по доступной цене с четырехсенсорной камерой и процессором Qualcomm Snapdragon 665. Он способен проработать на одном заряде батареи до двух дней. Nokia 1.3 — смартфон, объединяющий современные технологии и новейшую операционную систему Android 10 (Версия Go).

Но внимание пользователей было приковано к возврату легенды — обновленной версии «музыкального» кнопочного телефона Nokia 5310.

Телефон получил встроенный MP3-плеер, FM-радиоприемник и два громких фронтальных динамика. Аппарат имеет аккумулятор емкостью 1200 мАч и память объемом 16 Мб (поддерживаются карты microSD до 32 Гб). Он поддерживает работу с двумя SIM-картами.

Воскрешенный 5310 доступен в белом и черном цветах. Цена телефона составляет 39 евро, или около 3,3 тысячи рублей. Гаджет появится в продаже во втором квартале 2020 года.