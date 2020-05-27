Ночную зарядку смартфона назвали опасной

Заряжать смартфон всю ночь нельзя. Это может привести к износу аккумулятора. Современные гаджеты заряжаются очень быстро, поэтому лучше это сделать перед сном или утром.

Как рассказал агентству «Прайм» глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, смартфон в принципе лучше не оставлять рядом с собой ночью. Электро-магнитное излучение может негативно повлиять на качество сна, хотя точных доказательств этому пока нет.

Чтобы смартфон прослужил дольше, батарею не нужно полностью разряжать или до конца заряжать.

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», — приводит агентство слова Когана.

Собеседник отметил, что лучше поддерживать заряд в батареи в состоянии от 30 до 80%. Это вдвое увеличит срок службы аккумулятора. Следить за этим можно при помощи специальных приложений, которые напомнят, когда смартфону нужна зарядка и сколько она должна продолжаться.

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