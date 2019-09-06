Старые и новые виды мошенничества. Великобританию захлестнула «пандемия» скиммеров, но стоит ли опасаться россиянам?

Компания SkimSafe показала на видео, как легко и просто с помощью скиммера мошенники могут украсть деньги прохожих. Как действуют злоумышленники, и как от них защититься — в материале «360».

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Издание Daily Mail, опубликовавшее видео, уточнило, что скиммер — это устройство, которое может получить реквизиты бесконтактной карты, ПИН-код, всю информацию, записанную на магнитной полосе. Поэтому чиповые банковские карты читаются более защищенными.

Портативные скиммеры позволяют делать копию карты, когда устройство находится совсем близко или если карточка попадет в руки к мошеннику. Если, например, он работает официантом в ресторане, и рассчитывает клиентов.

Видео показывает, как мошенники в толпе в манчестерском Траффорд-центре без помех собирают сведения о картах четырех прохожих. Затем парочка использует полученную информацию, чтобы с помощью скиммера и ноутбука купить iPhone на Amazon. Разумеется, обворованным прохожим позднее деньги были возмещены, а похищенные у них данные уничтожены.

Для того, чтобы безнаказанно украсть данные бесконтактной банковской карты жуликам было достаточно близко подойти к прохожему и задействовать скиммер. Всего было украдено свыше тысячи фунтов стерлингов.

Основатели компании SkimSafe Бьерн Гранберг и Карл Мартинссон утверждают, что страна охвачена пандемией мошенничества. Они пошутили, что если бы так развивалась заболеваемость корью, то ВОЗ уже выпустила бы предупреждение.

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«Поражает то, что количество случаев мошенничества со скиммерами выросло на феноменальные 47%. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, и почти на 400 процентов больше с тех пор, как в 2011 году началась регистрация преступлений такого рода», — сообщили руководители компании.

В одном только Манчестере в 2017–2018 годах риск лишиться денег посредством скиммера с банковского счета вырос на 80%.

Общая сумма похищенного у британцев в прошлом году выросла с 564 миллионов до 671,4 миллиона футов. То есть, на 19%. По последним данным, с 2011 года каждый двадцатый британец стал жертвой мошенников со скиммерами. Наибольшее количество мошеннических транзакций было совершено способом «дистанционной покупки». Жулики с помощью похищенных данных покупают в интернете дорогие предметы и услуги. Начиная со смартфонов и заканчивая заказом вечеринок.

Скимминг в России побежден. Так ли это?

Источник фото: РИА «Новости»

Если в Великобритании скимминг только набирает обороты, то в России этот вид мошенничества практически ушел в прошлое. Случаи подобных краж регистрировались с 2011 года, а пик пришелся на 2013 год, когда было зарегистрировано более 800 случаев краж с помощью скиммеров.

Злоумышленники нашли способ устанавливать устройства прямо на банкоматы. Скиммер копировал информацию с магнитных лент, а ввод пин-кода записывал на микрокамеру. Заметить скиммеры было крайне сложно, при этом специальные устройства, позволявшие обнаружить факт установки скиммера, стоили очень дорого.

Российские банки отреагировали быстро и начали выпускать карты с чипами, информацию с которых скиммер считывать не может. К 2019 году хищение денег с банковских карт при помощи скимминга было сведено к нулю.

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«Мы победили скимминг — это правда. Вы знаете, что еще буквально несколько лет назад все кредитные организации „лихорадило“ от скимминга <…> Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, фактически в нашей стране почти сведен данный вид мошенничества к нулю», — заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в июле этого года.

Подчеркивалось, что финансовые организации даже научились прогнозировать подрывы банкоматов с помощью искусственного интеллекта. Так, в 2019 году из 115 зафиксированных атак на банкоматы Сбербанка удалось предотвратить 104 попытки.

Однако расслабляться не стоит. Со временем мошеннические техники и стратегии становятся все более виртуозными, и попасться на удочку может каждый. Так, в последнее время в России был замечен всплеск мошенничеств с использованием техник социальной инженерии.

Источник фото: РИА «Новости»

«Это могут быть некие опросы от имени кредитных организаций, неожиданные лотереи, где вам предлагают сумасшедший приз, или викторины. Или, например, вам звонят якобы из банка и пугают несанкционированным списанием средств или блокировкой карты», — сообщал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Злоумышленники пытаются любым возможным способом выведать у жертвы данные ее карты, чтобы получить доступ к счету и деньгам. Информацию о человеке мошенники могут добыть с легкостью, например, из социальных сетей. Иногда люди чересчур доверяют ВКонтакте и Facebook, хотя из них можно узнать фамилию, имя, отчество, номера телефонов и многое другое.