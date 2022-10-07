Низкое качество для фанатов Google. Россиянам объяснили, почему новый Pixel 7 не стал сенсацией | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Низкое качество для фанатов Google. Россиянам объяснили, почему новый Pixel 7 не стал сенсацией Аналитик Муртазин: Pixel 7 и 7 Pro от Google стали небольшим обновлением прошлой линейки youtube

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Google презентовал смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, однако это не стало сенсацией. По всему миру ими пользуются только преданные фанаты корпорации, а в Россию их не поставляют. Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «360» оценил качество новинок.

Смартфоны Pixel относительно популярны в Америке. Они занимают незначительную долю рынка, порядка 2%. В других странах это тоже не очень популярный бренд, а в России его никогда официально не продавали.

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«Есть серый рынок, есть крайне небольшое число людей, которые ими пользуются», — сказал Эльдар Муртазин.

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Pixel 7 и Pixel 7 Pro — это фактически небольшое обновление прошлогодней линейки. Они отличаются возможностями камеры, немного — экранов, новыми функциями Android, объяснил Муртазин. В остальном в этих моделях, по его словам, все то же самое, что и в предыдущих.

«Линейку Pixel покупают, как правило, фанаты Google, которые хотят получить чистый Android. Но с точки зрения качества у этих аппаратов постоянно возникают те или иные проблемы, как аппаратные, так и программные, поэтому качество не выдерживает критики», — предупредил Муртазин.

Новые модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro внешне почти не отличаются от прошлой версии. Основную камеру Pixel 7 Pro на 50 мегапикселей оснастили пятикратным оптическим зумом вместо четырехкратного, цифровой 20-кратный зум изменили на 30-кратный. Фронтальная камера получила матрицу на 10,8 мегапикселей вместо восьми. На смартфоны поставили новый чип Tensor G2, сообщил RT. Их стоимость начинается от 599 и 899 долларов соответственно.

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