Технологии 13 декабря 2023, 17:16 Нижегородскую область включили в тройку самых инновационных регионов России

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Высшая школа экономики включила Нижегородскую область в топ-3 самых инновационных регионов России. Первое и второе места поделили Москва и Республика Татарстан. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Нижегородская область в данный рейтинг попадает не первый раз. По сравнению с 2022 годом регион смог отвоевать две строчки, поднявшись на третье место. Наибольшие показатели в области отмечены в финансировании научных исследований и разработок, организационного обеспечения научно-технической и инновационной политики.