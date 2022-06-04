Нижегородские ученые разработали онлайн-калькулятор возраста разума

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского создали электронный калькулятор для определения когнитивного возраста. Любой желающий, пройдя тест, узнает, сколько лет его разуму. Об этом сообщили на сайте университета.

Для прохождения теста понадобится компьютер, монитор, мышь и 10 минут свободного времени. Задания делятся на три части: в первой нужно обозначить верные арифметические действия, во второй — правильно написанные буквы, в третьей — различить предметы на меняющихся цветных фонах.

Когнитивные функции определяют, с какой скоростью человек воспринимает, обрабатывает и создает информацию. Когнитивный возраст не всегда совпадает с календарным.

В исследовании нижегородских ученых возраст разума определяет специально разработанная система искусственного интеллекта. Однако не стоит воспринимать результаты теста как постановку диагноза, предупредили авторы работы.

Когнитивный калькулятор является частью большого университетского проекта «Цифровая персонализированная медицина здорового старения», в 2017 году он получил грант правительства России.