Нижегородские специалисты создали прототип оборудования для разработки микрочипов | 360°

Технологии 24 октября 2022, 20:26 Нижегородские специалисты создали прототип оборудования для разработки микрочипов

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В Нижегородской области приступили к созданию первого в России сверхточного современного литографа. Об этом сообщил сайт niann.ru.

Презентация демонстрационного образца установки состоялась на российском форуме «Микроэлектроника 2022». Его создали в ИПФ РАН в Нижнем Новгороде.

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Авторы проекта обратили внимание на то, что раньше в России вообще не производилось оборудования для литографии.

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Литограф намерены создать в ближайшем будущем. К 2024 году разработчики должны представить альфа-машину — рабочее оборудование, которое рассчитано на проведение полного цикла операций.