Нитка энергомоста в Крым получила повреждение

Одна из четырех ниток энергомоста Тамань — Крым получила повреждение. Ресурс энергии в результате сократился на 25%, сообщил РИА «Новости» министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.

С Краснодарского края в Крым идут четыре кабельных линии, но есть еще четыре резервных. На одну из них переключат питание. На для того, чтобы переключить поврежденную жилу на запасную, потребуется приличное время, сообщил RT.

Авария может простимулировать работы по обеспечению собственной генерации энергии в Крыму, чтобы полуостров не зависел от внешних источников.

Рукавишников не уточнил, по какой причине произошло повреждение. Но отметил, что энергомост нельзя перегружать, сообщило РИА ФАН.

Энергомост запустили в 2016 году после того, как в Крыму произошел блэкаут, спровоцированный подрывом опор линий электропередач в Херсонской области Украины. Он обеспечивает полуостров примерно на треть потребностей. В Крыму год назад также были запущены энергоблоки на ТЭС в Севастополе и Симферополе.