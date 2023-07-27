Эксклюзив 27 июля 2023, 16:19 «Нишу пытаются занять все». Решение «Байкал электроникс» создавать чипы для ИИ назвали верным IT-эксперт Геллер: «Байкал электроникс» очень правильно концентрируется на чипах для ИИ Adi Goldstein / Unsplash

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Российская компания «Байкал электроникс» поступила верно, решив разрабатывать процессоры для искусственного интеллекта. Таким мнением поделился с «360» эксперт в области IT, главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Специалист отметил, что «Байкал электроникс» очень правильно концентрируется на создании чипов, оптимизированных для вычисления задач, связанных с ИИ.

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«Эту нишу пытаются сейчас занять все, самые большие гиганты. Например, Nvidia делает графические пакеты, графические карты. Intel этим занимается, AMD, в общем, все ринулись в эту нишу. И это очень вовремя, потому что ни у кого сейчас особенных наработок нет, и есть шанс занять свое место», — пояснил Геллер.

По его словам, можно занять нишу не в пользовательских процессорах, а в секторе B2B. Такие чипы нужны для бизнеса, промышленности и различных производств, уточнил IT-эксперт.

Спонсировать разработку, по мнению собеседника «360», будет государство. Спрогнозировать точные сроки создания процессора разработчик сайта Кремля не смог.

«Может, три года и уйдет, но сейчас ни у кого ничего особенного нет в этом смысле. У всех уйдет какое-то время», — сказал Геллер.

Он провел аналогию с созданием вакцины от коронавируса. Сейчас все включились в новую гонку, и в будущем станет понятно, кто и в каких нишах и направлениях победил, отметил IT-эксперт.

Контроль над использованием технологии

Компании OpenAI, Microsoft, Google и Anthropic создадут форум для контроля над использованием технологии. Он будет следить за безопасностью разработки. Собеседник «360» сообщил, что в России подобного механизма пока нет.

«Все держат руку на пульсе в контексте этой темы, но я пока не слышал о возникновении подобных организаций. В любом случае, эта тема известна, понятна, и я не думаю, что мы будем подстраиваться под какие-то международные организации. Я бы несколько раз подумал, прежде чем использовать чужие стандарты», — заключил разработчик сайта Кремля.