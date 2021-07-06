Nintendo выпустит новую версию консоли Switch

Компания Nintendo планирует выпустить новую версию нашумевшей консоли Switch. Она поступит в магазины 8 октября. Об этом сообщила «Газета.ru».

Новая версия консоли включает в себя экран, созданный по технологии OLED. Диагональ экрана значительно возросла. Экран расширился с 6,2 (15,24 сантиметров) до 7 дюймов (17,78 сантиметров). В новой версии также обновили звуковую систему, а размер внутренней памяти вырос до 64 гигабайт.

Консоль обзавелась выдвижной подставкой на корпусе. Кроме того, в нее добавили разъем для проводного подключения. Стоимость новой приставки составит $349,99.

Ранее картридж с игрой Super Mario Bros. продали на аукционе за 660 тысяч долларов. Высокая стоимость обусловлена тем, что картридж произвели в 86 году.