Nintendo увеличит производство консолей Switch до 30 млн

Nintendo не только готовится к запуску в следующем году новой версии своей самой популярной консоли Switch, но и намерено нарастить производство текущей версии. Ранее планировалось произвести 19 миллионов консолей, сейчас эта цифра выросла до 30 миллионов.

Канала Fox Business со ссылкой на финансовые документы японской компании сообщил, что в августе Nintendo сообщила о росте прибыли на 428% за последний квартал. Показатель достигнут за счет небывалой популярности видеоигры Animal Crossing: New Horizons и консоли Switch.

Компания продала уже более трех миллионов устройств, 2,6 миллиона единиц консоли Switch Lite, а также 10,6 миллиона копий игры Animal Crossing: New Horizons.

За период, закончившийся 30 июня, прибыль Nintendo выросла до 144,7 миллиарда иен (1,37 миллиарда долларов), что более чем вдвое превышает ранее ожидавшаяся прибыль в 71 миллиард иен.

Об изменения планов Nintendo стало известно на следующий день после того, как Microsoft подтвердила стоимость новой версии Xbox — Series S. Она будет продаваться по цене 299 долларов. Акции Nintendo резко выросли утром 9 сентября, прибавив 2,7% до 68,57 доллара.