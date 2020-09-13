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    13 сентября 2020, 02:27

    Nintendo увеличит производство консолей Switch до 30 млн

    Анастасия Кукова

    Nintendo не только готовится к запуску в следующем году новой версии своей самой популярной консоли Switch, но и намерено нарастить производство текущей версии. Ранее планировалось произвести 19 миллионов консолей, сейчас эта цифра выросла до 30 миллионов.
    Nintendo увеличит производство консолей Switch до 30 млн

    Канала Fox Business со ссылкой на финансовые документы японской компании сообщил, что в августе Nintendo сообщила о росте прибыли на 428% за последний квартал. Показатель достигнут за счет небывалой популярности видеоигры Animal Crossing: New Horizons и консоли Switch.

    Компания продала уже более трех миллионов устройств, 2,6 миллиона единиц консоли Switch Lite, а также 10,6 миллиона копий игры Animal Crossing: New Horizons.

    За период, закончившийся 30 июня, прибыль Nintendo выросла до 144,7 миллиарда иен (1,37 миллиарда долларов), что более чем вдвое превышает ранее ожидавшаяся прибыль в 71 миллиард иен.

    Об изменения планов Nintendo стало известно на следующий день после того, как Microsoft подтвердила стоимость новой версии Xbox — Series S. Она будет продаваться по цене 299 долларов. Акции Nintendo резко выросли утром 9 сентября, прибавив 2,7% до 68,57 доллара.

    Новости SMI.FM