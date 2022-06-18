Российская компания «Конфаэль» выпускает шоколад высокого качества и конфеты ручной работы. Продукция конкурирует на международном рынке, а по качеству шоколад лучше бельгийского. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ рассказала председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.

Если я правильно понимаю, вы первая компания, которая выпускает премиальный шоколадный бренд ручной работы. То есть вы это делаете вручную?

Давайте расскажу немного про компанию, ей уже 21 год. Двадцать один год назад мы, создавая компанию, приняли решение, что это будет всегда шоколад высокого качества. Несмотря ни на какие предстоящие возможные ситуации. И чем я очень горжусь, у нас есть некоторое количество партнеров за эти годы, которые для нас изготавливают шоколадную массу, то есть мы ее сами не делаем. И каждый из них под присягой подтвердит, что за все эти годы мы никогда не пытались оптимизировать стоимость за счет ухудшения качества.

В нашем шоколаде никогда нет никаких заменителей, никаких добавок. В нем два ингредиента — тертые какао-бобы, какао-масло и сахар.

Что касается конфет ручной работы, это необязательно то, что делается своими руками. Мы всю продукцию производим под заказ. Если вы зайдете на наш склад, вы удивитесь, потому что это просто пустое помещение, в котором продукция приезжает сегодня и сегодня же уезжает. Поэтому, чтобы изделия были всегда свежими, их делают в очень небольшом количестве.

Расскажите, почему вы решили участвовать в международном экономическом форуме?

В этом году я приняла решение учувствовать в конкурсе среди женщин всех стран БРИКС и стала победителем. На самом деле это всего четыре женщины от каждой страны, вручается диплом и денежная премия. Я считаю, что это здорово для страны и гордо.

Источник фото: телеканал «360»

Как вы считаете, может ли наш российский шоколад конкурировать с зарубежным?

Наш шоколад конкурирует на международном рынке, хотя сейчас сократился экспорт кондитерских изделий из России. Но он еще занимает достаточно заметное место на рынках Юго-Восточной Азии. Большее количество экспорта сейчас пойдет в более дружественные страны. Наш шоколад чаще даже лучше, например, бельгийского, потому что при качественном производстве его даже никто не отличает от бельгийского. Просто вопрос в том, что он стоит дорого, он не может стоить 50 рублей за плитку, поэтому мы делаем качественный шоколад, нисколько не уступающий бельгийскому

Как сейчас обстоят дела с поставками за рубеж? Насколько сократились? Какие страны отказались? Кто продолжает заказывать?

Страны Запада для нас закрыты сейчас с точки зрения экспорта. Но, например, в Китае нашими партнерами открыты наши магазины на многих интернет-площадках. Сотрудничаем с Юго-Восточной Азией.

Источник фото: телеканал «360»

Какой срок годности у ваших изделий?

Чем больше какао-масла в шоколаде, тем дольше оно может храниться. Если стандартно считалось, что срок годности шоколада — один год, то сейчас шоколад может храниться до полутора лет. Но наш шоколад, если его отдать в лабораторию через два-три года, он будет идеальным.

Кто кроме нас будет делать лакомства для здоровья? Я хочу рассказать про один вид конфет. Мы перемалывали кунжут, соединяли его с перемолотым фиником и начали делать эти полезные конфеты. Я поняла, что это здорово, потому что это можно давать пожилым людям — это источник кальция. Прошло несколько месяцев, и мы все это перенесли на фабрику. То есть, представьте, мы делаем продукцию, которую ты ешь с огромным удовольствием и получаешь дневную норму. Там в сто раз лучшие усваивается кальций, чем в твороге, который нужен беременным, детям, кормящим, старикам. И такой продукции у нас много. Лакомства для здоровья — это свежие фрукты, морские водоросли и данный сахар. Это продукция, которую ты ешь и здоровеешь.