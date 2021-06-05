Нигерия приостановила работу Twitter

Телекоммуникационные операторы Нигерии приостановили доступ к Twitter после распоряжения правительства. Об этом сообщили в Facebook.

Ассоциация лицензированных телекоммуникационных операторов Нигерии (ALTON) получила «официальные инструкции» от Комиссии коммуникаций Нигерии (NCC) с требованием приостановить доступ к Twitter.

«ALTON провела достоверную оценку распоряжения в соответствии с международно признанными принципами. В соответствии с национальными интересами и на основе Акта о коммуникациях в Нигерии от 2003 года… члены нашей организации приняли меры в рамках распоряжений Комиссии коммуникаций Нигерии (NCC)», — говорится в заявлении Ассоциации.

Мониторинговый сервис NetBlocks, анализирующий работу интернета, сообщил, что доступ в Twitter «ограничен для многих пользователей в Нигерии». Нигерийский телеканал Channels Television заявил, что некоторые местные жители пользуются виртуальной частной сетью (VPN) для обхода блокировки. А многие СМИ западноафриканской страны продолжают публиковать сообщения в Twitter.

Глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата написал в Twitter, что юристы не видят «конституционных или юридических оснований», чтобы оправдать решение правительства. Ассоциация оспорит распоряжение властей, если продолжится действие ограничений.

Правительство Нигерии 4 июня приостановило в стране работу Twitter на неопределенный срок. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о «постоянном использовании» Twitter для деятельности, способной «подорвать» существование государства.