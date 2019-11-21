«Ничего не выйдет»: Дурова предостерегли от попыток дискредитировать WhatsApp

Дуров обвинил WhatsApp в сливе данных пользователей через видеофайлы. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн пояснил в беседе с «360», что подобному риску подвержены все мессенджеры.

В подобных сервисах, заметил он, «достаточно дыр, куда можно залезть и что-то взять». При этом данные все равно утекают — и не только из-за WhatsApp.

«Мы оставляем свои данные в бог весть знает каких местах. <…> Вообще народ, по большому счету, живет в интернете», — сказал Букштейн.

На обнаруженные специалистами по кибербезопасности уязвимости компаниям, по его словам, всегда указывают. Реакция наступает моментально.

Дуров рассказал, как WhatsApp сливает данные пользователей Подробнее

«Не один он (Павел Дуров — прим. ред.) видит при всей своей компетентности недостатки мессенджеров. На них указывают, и никто ими не манкирует, потому что это подрыв авторитета», — пояснил шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций».

Букштейн заметил, что борьба с конкурентом в этой ситуации не принесет Дурову желаемых результатов.

«Она будет абсолютно безуспешной — WhаtsApp захватил широкие слои трудящихся. Из этого ничего не выйдет — не все [есть] в Telegram, и не все читают сообщения Павла Дурова. Хотя бы поэтому», — заключил журналист.

При этом он признал компетентность Дурова и тот факт, что основатель Telegram «неприступен» в плане запросов о предоставлении доступа к информации от соответствующих органов.