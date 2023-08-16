Технологии 16 августа 2023, 15:36 NEWS.ru: из-за неправильной подзарядки гаджеты могут воспламениться или взорваться

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Не следует использовать ноутбуки, смартфоны и планшеты во время подзарядки. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов.

Устройство может воспламениться или взорваться из-за того, что его батарея сильно нагрелась. По этой причине во время зарядки гаджеты лучше оставлять на поверхностях, которые меньше других подвержены возгоранию, добавил специалист.