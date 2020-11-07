Невинные фото в соцсетях могут быть опасны — эксперт
Об этом агентству экономической информации «Прайм» рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
«Вы опубликовали фото своего дома, потом — фото своей новенькой PlayStation 5, большого телевизора или другой крупной покупки, потом уехали в отпуск, откуда тоже поделились фото с геопривязкой, и этой информации преступнику более чем достаточно, чтобы прийти, вскрыть квартиру и вынести ценные вещи», — объяснила эксперт.
По ее словам, геопривязка позволяет злоумышленникам понять, где пролегает типичный маршрут жертвы, а также определить, в каких местах нет наружного наблюдения. Насибулина подчеркнула, что так пользователь делает за злоумышленника половину его работы.
Поэтому она советует контролировать снимки, которые выкладывают в соцсетях ваши дети. Ребенок может опубликовать фото, по которым его могут выследить преступники. Насибулина предложила закрывать профили в соцсетях и отключать автоматически проставляемую геолокацию изображений.
Замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин посоветовал не выкладывать в соцсетях фотографии, сделанные из окна дома или офиса. Установив место, где она была сделана, мошенники могут начать слежку за человеком.