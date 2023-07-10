Технологии 10 июля 2023, 15:36 Неуязвимый для ПВО самолет показали в США РИА «Новости»: возможные снимки нового истребителя, неуязвимого для ПВО, появились в США Фото: Lockheed Martin / Соцсети

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В США, возможно, засветили истребитель шестого поколения, сообщило РИА «Новости». В соцсетях авиастроительной корпорации Lockheed Martin опубликовали изображение с контурами военных самолетов.

Среди них есть силуэт ранее неизвестного истребителя. Не исключено, что это военная машина шестого поколения, которую разрабатывают в рамках проекта «Воздушное превосходство нового поколения».

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Истребители шестого поколения должны стать неуязвимыми для систем ПВО: уметь прятаться от радаров, летать быстрее противоздушных ракет и эффективно работать вне зоны действия зенитных систем.

Фото: Lockheed Martin / Фото: Lockheed Martin

Судя по изображению, у нового истребителя будет отсутствовать хвостовое оперение — это уменьшает заметность. Планер — летающее крыло, узкие сопла. Двигатели, скорее всего, разместят в фюзеляже. Прозрачная часть кабины предполагает, что истребитель будет пилотируемым. Хотя, возможно, его также оснастят опцией дистанционного управления.

Не исключено, что прототипы «невидимых» истребителей уже летают. Еще в феврале прошлого года американское издание The Drive сообщало, что на спутниковых снимках заметили два объекта с неизвестным планером летающего крыла. Летали они над «Зоной 51» — засекреченным объектом ВВС США на испытательном и тренировочном полигоне Невады.

В июне в Великобритании оценили профессионализм летчиков России. Вылетев на перехват британских самолетов над Черным морем, они действовали «в безопасной и профессиональной манере».