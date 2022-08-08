Неудаление ссылок на запрещенный контент может обойтись Telegram в 8 млн рублей

Мессенджеру Telegram грозит штраф до восьми миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в аппарате судебного участка мирового судьи № 422 Таганского района Москвы.

Дело завели по очередному протоколу, составленному из-за неудаления запрещенных ссылок. По данным источника РИА «Новости», судебное заседание пройдет 16 августа, в 12:00.

«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал в отношении компании Telegram, составленный по четвертой части статьи 13.41 Кодекса административных правонарушений России», — сообщили агентству.

Источник РИА «Новости отметил, что протокол составлен за неудаление запрещенной информации.

Ранее подобная жалоба на Telegram поступала в тот же судебный участок мирового судьи 2 августа. Тогда мессенджер захотели оштрафовать на сумму до четырех миллионов рублей. Рассмотрение протокола также назначили на 16 августа. Об этом сообщил RT.