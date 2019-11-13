Нехватка запчастей и неточности электроники. Пентагон не способен обслуживать парк истребителей F-35

Американское Минобороны не в состоянии обслуживать свой парк истребителей F-35. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад Счетной палаты США, основными причинами стали отсутствие запасных частей и недостатки в работе автономной логистической информационной системы (ALIS).

«Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном, из-за недостаточного планирования», — сказано в докладе ведомства.

Норвежские F-35 оказались с изъянами. Их планировали применять для сдерживания России Подробнее

Также в документе говорится, что с мая по ноябрь 2018 года только две трити самолетов были на ходу — около 30% F-35 не могли совершать полеты.

Особое внимание в Счетной палате обратили на то, что в программе информационной технологической системы обнаружены неточности, что тоже создает проблемы при эксплуатации техники.

Ранее стало известно, что Вашингтон хочет решить с Анкарой проблему с закупкой российских С-400. Это помогло бы взаимоотношениям США и Турции и определило бы участие последней в программе поставок истребителей F-35.