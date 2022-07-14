Netflix запустит бюджетный вариант подписки с Microsoft

Более дешевую для зрителей и выгодную для рекламодателей версию стримингового сервиса создаст Netflix совместно с Microsoft. Они предложат бюджетный пакет подписки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы выбрали Microsoft в качестве партнера по международной рекламе и продажам», — объявили в Netflix.

Бюджетный план подписки с рекламными вставками анонсировали в апреле. Теперь стало известно имя партнера сервиса. В компании рассчитывают, что благодаря этому у зрителей появится больше возможностей для просмотра контента, а у партнеров — для продвижения своих товаров и услуг.

В мае Netflix официально подтвердил уход из России. То же намерен сделать Microsoft, но постепенно. Весной компания приостановила продажи своих продуктов, а в июне глава Microsoft Брэд Смит заявил о планах сократить присутствие до минимума.