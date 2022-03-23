Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. Об этом сообщили пользователи приложения.

В настоящее время в этих магазинах приложений нельзя найти и скачать соответствующую программу.

Ранее Nеtfliх официально подтвердил информацию о приостановке своей деятельности в России. Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода.

Кроме того, после начала спецоперации компания Netflix сообщала о заморозке всех проектов с участием российских актеров. А некоторое время назад Netflix отказался показывать 20 российских федеральных телеканалов. Он должен был включить каналы в сетку трансляции с 1 марта в связи с началом действия закона России «Об информации».