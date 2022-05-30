Netflix полностью перестал работать в России

Представители стриминговой площадки Netflix подтвердили, что сервис отключен на территории России. Об этом они сообщили агентству France-Presse.

Ранее доступ к сервису на территоррии Рсооии сохранялся при использовании VPN для регистрации аккаунта или при оплате услуг, а также для просмотра контента. Однако 27 мая стало известно, что Netflix перестал открываться у пользователей из России.

Представители сервиса сказали, что ждали окончания ранее оплаченных подписок. Текущее прекращение работы они назвали «последним шагом в процессе ухода с российского рынка». Свои действия представители сервиса напрямую связывают с позицией по ситуации на Украине.

Одна из первых блокировок работы Netflix в России произошла 7 марта. Тогда «Известия» сообщили, что сервис не будет транслировать 20 каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства страны. До этого Ранее Netflix приостановил другие российские кинопроекты.