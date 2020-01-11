Netflix и другие сервисы лишились $ 9 млрд из-за обмена паролями пользователей
Об этом со ссылкой на исследование сообщило издание Hollywood Reporter. По мнению экспертов, к 2024 году потери Netflix, Amazon Prime и Disney+, достигнут 12,5 миллиардов долларов. Исследовательская компания также сообщила, что два неназванных сервиса теряют 70 миллионов долларов в год.
Опрошенные пользователи признались, что передавали свои пароли от стриминговых сервисов людям, с которыми не живут. Об этом сообщил 31% респондентов. При этом паролями чаще делятся молодые люди. Среди участников опроса в возрасте 13-24 лет об этом сообщили 64%. Среди пользователей старше 35 лет так поступают только 16%.
Эксперты считают, что молодые люди часто делятся не только паролями от стриминговых сервисов. У них подобное поведение касается очень многих вещей и является обыденным для юного поколения.