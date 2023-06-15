Технологии 15 июня 2023, 02:21 «Нет денег — нет киевского режима». Российские хакеры подготовились к мощной атаке на банки Запада Российские хакеры пригрозили Западу атакой на банковскую систему Pixabay

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Российские хакеры из группировок KillNet, Revil и Anonymous анонсировали мощную кибератаку на финансовую систему Запада. Видеоролик с обращением разместил Telegram-канал Mash. Киберспециалисты обещали «бить без пощады».

Одна из важнейших задач хакеров — парализовать работу SWIFT, чтобы Запад не мог финансировать киевский режим.

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«Нет денег, нет оружия, нет киевского режима. Это формула для смерти нацизма, и она будет работать. В течение 48 часов мы запускаем эту глобальную кампанию», — сказано в ролике.

По информации Mash, ради этой атаки объединились хакеры из группировок KillNet, Revil и Anonymous. Киберактивисты планируют «дать отпор безумцам», финансирующим преступный киевский режим. Основными целями станут банки Европы и США, система SWIFT и Федеральная резервная система Соединенных Штатов.

Группа Revil известна хакерам по всему миру, они отметились похищением схем будущих продуктов Apple, взломами сайтов властей Техаса и атакой на крупнейшего мясного магната, компанию JBS. Хакеры из группировки KillNet в августе 2022о года взломали сайт крупнейшей американской оборонной корпорации Lockheed Martin и доказали, что агенты ФБР любят куколд-порно. Anonymous в сентябре прошлого года подвергли кибератаке сайт британской спецслужбы МИ-5.