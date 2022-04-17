Несколько новых функций появились в Telegram

Пользователи Telegram теперь могут создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений, а также пересылать ответы с сохранением исходного сообщения. Кроме того, теперь им доступна функция разработки и использования ботов нового поколения.

После обновления, которое мессенджер анонсировал на сайте, пользователи Telegram могут отключать уведомления полностью или же на заданное время. Также теперь можно автоматически удалить сообщения с настройкой таймера в любых чатах. Встроенную функцию перевода сообщений на iOS также затронули обновления. Там стало больше распознаваемых языков.

В новой версии Telegram также обновили интерфейс смены телефонного номера. Там также появилось больше анимированных эмодзи. Для пользователей платформы Android в мессенджере стало лучше окно проигрывателя в режиме «картинка в картинке».

Несколькими днями ранее «ВКонтакте» внедрила новую функцию в систему защиты личных данных пользователей VK Protect, которая повысит безопасность аккаунтов от попыток взлома страницы через сторонние приложения. Нововведение доступно для посетителей с устройств на платформе Android и использующих официальное приложение «ВКонтакте».