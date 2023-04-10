Технологии 10 апреля 2023, 01:43 Нереально и бессмысленно. Автоэксперт оценил идею Вольфа о воссоздании «Волги» в России Автоэксперт Хайцеэр: возобновление производства «Волги» в России нереально и бессмысленно Unsplash

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Предложение австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа о «перезапуске» российского автопрома в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Эксперт отнесся к идее восстановить выпуск «Волги» и «Победы» на заводе Volkswagen скептически.

«В одну реку два раза не войти — это раз. Второе — на те деньги, которые озвучил Зигфрид Вольф (60 миллиардов рублей — прим. ред.), мне с трудом представляется, как можно построить платформу нового автомобиля. <…> И озвученных денег бесспорно не хватит. Это или какой-то фейк, или попытка представителя Volkswagen потянуть время и, возможно, что-то от этого выиграть», — заявил Хайцеэр.

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Эксперт отметил, что не верит в «реинкарнацию» дизайна советских легендарных автомашин. Нет смысла облицовывать их в кузов из прошлого и надеяться, что будут покупать ради ностальгии, считает Хайцеэр.

«А поднять индустрию и создать завод фактически на ровном месте сложно. У нас нет самого главного — нет ни двигателя, ни коробки передач.<…> Поэтому будем пока жить с теми заводами, которые у нас есть, будем локализовывать производство китайских автомобилей. Будем идти по пути наименьшего сопротивления, просто насыщая рынок всевозможными автомобилями, которые нужны людям», — заявил эксперт.

Зигфрид Вольф предложил президенту РФ Владимиру Путину инвестиционный проект «для спасения российского автопрома». Бизнесмен призвал «возродить легендарный российский бренд», однако внешний вид машины нужно изменить, оставив характерные черты. По мнению австрийского бизнесмена, это станет основой для развития российской автомобильной промышленности.