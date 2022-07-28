Неприхотлива и точна. Российская гаубица «МСТА-Б» переиграет М-777

Российская гаубица 2А65 («МСТА-Б») имеет ряд преимуществ, по сравнению с М-777 американского производства. К такому выводу пришел военный историк Юрий Кнутов. Своим мнением он поделился с «360».

«МСТА-Б» можно развернуть или оперативно отбуксировать на новое место. С ее помощью ведется огонь прямой наводкой или навесной — с закрытых позиций.

«Если мы сравниваем с американской гаубицей М-777, то она отличается несколькими параметрами. Первое — это лафет, он изготовлен из алюминия, поэтому гаубицу можно транспортировать вертолетом. Ее можно зацепить тросом и перебросить в какой-то район», — пояснил Кнутов.

Главным минусом американского орудия эксперт назвал необходимость остановки огня. Каждые 40 минут стволу нужно давать «отдохнуть». А после сотни выстрелов следует провести техническое обслуживание.

«Для интенсивной стрельбы лучше подходят российские гаубицы. Они неприхотливы, не уступают по точности, скорострельности. Конечно, многое зависит от выучки боевых расчетов. Единственное преимущество американской гаубицы — наличие электронного планшета, который выдается артиллеристам», — пояснил эксперт.

Российские военнослужащие пользуются таблицами стрельбы, а американцы — программой, установленной на планшете или в смартфоне. В ней указывают параметры для ведения огня. Кнутов заметил, что при необходимости выбирать между двумя гаубицами отдал бы предпочтение установке российского производства — как менее «капризному» и удобному в эксплуатации.