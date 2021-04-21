Непредсказуемость криптовалют озадачила инвесторов

Прошлые выходные показали, что криптовалюты способны демонстрировать рекордную волатильность. Эксперты считают, что это плохой знак для всей криптовалютной индустрии и хороший — для остальной экономики. Но несмотря на падение биткоина и эфириума рыночная капитализация криптовалютной биржи Coinbase обошла стоимость Нью-Йоркской фондовой биржи.

Опрошенные газетой «Известия» аналитики напомнили, что биржа Coinbase в прошлую среду разместила свои акции и получила оценку в размере 79 миллиардов долларов. Ее успех запустил волну эйфории на криптовалютных рынках. В частности, стоимость Dogecoin, придуманной как штука, повышалась в цене дважды за день. Ее капитализация составила 36 миллиардов долларов. За год цена этой валюты выросла на 13400%.

Однако сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что Dogecoin вошел топ-10 криптовалют мира исключительно благодаря твитам изобретателя Илона Маск, который периодически о ней напоминает.

«Так же было и с несколькими акциями, которые взлетали в два–три раза только после одного их упоминания Маском», — объяснил он.

При этом в минувшие выходные произошел обвал сразу нескольких токенов на 15-20%. Рынок криптовалют может соперничать по капитализации с ВВП Франции или Великобритании. Такой крупный рынок не должен настолько резко «заваливаться».

Основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников считает, что на крипторынок повлияли сразу несколько негативных факторов.

«Это и выход на фондовый рынок криптобиржи с последующими распродажами, и пожар на электростанции в Китае (после чего рухнул объем торгов) и так далее. Все эти факторы сложились в один короткий промежуток времени, и рынок переживает период нестабильности», — объяснил он.

Николай Переславский связал лихорадочное состояние крипторынка с тем, что сами токены являются сомнительными финансовыми инструментами. К тому же в некоторых странах их полностью запретили. Также наблюдается рыночная перекупленность, поэтому откат от максимальных значений является скорее ожидаемым.

Стоимость биткоина после рекордной стоимости в 64 тысячи долларов в выходные упала почти на 12% до 54 916 долларов. Некоторые эксперты считают, что биткоин все еще может потеснить доллар, несмотря на его высокую волатильность.